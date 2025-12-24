Uçak kazasının ardından Libya'da ulusal yas ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu Falcon 50 tipi jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada 5 askeri personelin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denildi.

Kazada hayatını kaybeden askerlerin Libya'ya fedakarca hizmet ettiği vurgulanarak, "Merhumların ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunar, yüce Allah'tan kendilerine engin rahmetiyle muamele etmesini, onları cennetinde ağırlamasını ve geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Savunma Bakanlığı'na Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdiği aktarıldı.

RADARDAN KAYBOLDU

Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkelerine doğru yola çıkan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşıyan uçak, Ankara yakınlarında radardan kaybolmuştu.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTIĞI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden bağlantı sağlanamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.