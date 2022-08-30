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    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları

    Magazin dünyasının önde gelen isimleri, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, duygusal paylaşımlara yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:02
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    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları

    30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tarihe altın harflerle geçen "Büyük Zafer"'in yıl dönümünde, sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi.

    Sosyal medya hesapları üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer veren ünlü isimler, tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle andı.

    İşte o paylaşımlar...

    Tarkan

    "#30Ağustos Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #1

    Ajda Pekkan

    "30 Agustos Zafer Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #2

    Gonca Vuslateri

    "Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #3

    Acun Ilıcalı

    "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #4

    Pınar Altuğ

    "30 Ağustos ZAFER BAYRAMImız Kutlu Olsun"

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #5

    Esra Erol

    "#30AğustosZaferBayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #6

    Hülya Avşar

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #7

    Mustafa Ceceli

    "Şanlı zaferin 100.yılında ; bizlere bir vatan bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum.."

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #8

    Ali Sunal

    "#30ağustoszaferbayramı ‘mız kutlu olsun. #MustafaKemalAtatürk"

    Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları #9


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