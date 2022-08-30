Ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları

Magazin dünyasının önde gelen isimleri, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, duygusal paylaşımlara yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tarihe altın harflerle geçen "Büyük Zafer"'in yıl dönümünde, sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer veren ünlü isimler, tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle andı.

İşte o paylaşımlar...

Tarkan

"#30Ağustos Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ajda Pekkan

"30 Agustos Zafer Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Gonca Vuslateri

"Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim."

Acun Ilıcalı

"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Pınar Altuğ

"30 Ağustos ZAFER BAYRAMImız Kutlu Olsun"

Esra Erol

"#30AğustosZaferBayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Hülya Avşar

Mustafa Ceceli

"Şanlı zaferin 100.yılında ; bizlere bir vatan bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum.."

Ali Sunal

"#30ağustoszaferbayramı ‘mız kutlu olsun. #MustafaKemalAtatürk"