116. Dönem ÖGG sonuç tarihi: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı’nın (ÖGG) ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava giren adaylar tarafından sonuç tarihleri araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 10:41
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından özel güvenlik seçimi için düzenlenen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavları 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi.

Güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından tüm gözler sonuç tarihine odaklandı.

Sınava giren adaylar tarafından başlanan sınav soruları ve cevapları konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

116. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda belli oldu.

Sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

