İstanbul'daki fuarda dini değerleri hedef aldılar: 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

2 ZANLIYA TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında M.K ve A.E.I "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

'ESERLERİ' TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce 'Cumhuriyet Muhafızları' adlı heykelciğiyle sosyal medyada yoğun tepki çeken M.K.'nin daha sonra satışa sunduğu ürün piyasadan kaldırılmıştı.

Haftalar sonra yeniden gündeme düşen M.K., bu kez sarık giyen vatandaşları hedef gösteren bir heykel ile gündeme geldi.

M.K.'nin sosyal medya hesabı üzerinden göğüs kabartarak paylaştığı fotoğrafa tepki gösteren kullanıcılar, heykelin kaldırılmasını talep etmişti.