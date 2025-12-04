11'inci Yargı Paketi TBMM'de: İlk 15 madde kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmeler...

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını sağlayacak Covid düzenlemesini de içeren 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri başladı.

İLK 15 MADDE KABUL EDİLDİ

Tam adı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile yine bu tarih öncesi işlediği suçtan hüküm giyenlere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanıyor.

55 BİN MAHKUM FAYDALANACAK

Bu kapsamda ilk etapta cezaevlerindeki 54-55 bin mahkum bundan faydalanacak.

Sayının önümüzdeki 1 yılda kademeli olarak 80-90 bini bulacağı belirtiliyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 15 maddeye göre, "dolandırıcılık" suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yargılamaların farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle oluşan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TCK DÜZENLEMELERİ

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Akıl hastalığı" hükmünde yapılan değişiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması hedefleniyor.

Buna göre, söz konusu kişi hakkında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak.

Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan, üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 6 aydan az olamayacak.

11'inci Yargı Paketi'nin kabul edilen maddeler arasında İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu'ndaki bazı değişiklikler de yer aldı.

Teklifin ilk 15 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere saat 18.00'de devam edileceğini açıkladı.