12 Aralık 2025 Cuma Namaz Saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir Ezan Vakitleri

- Müslümanlar, 12 Aralık 2025 Cuma günü için namaz saatlerini araştırıyor.
- İllerine göre hazırlık yapan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı ezan saatlerini takip ediyor.
- İstanbul, Ankara ve İzmir için namaz vakitleri detayları paylaşıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İslam dininde oldukça önemli olan cuma günleri, öğle namazının cemaatle birlikte kılınması tavsiye ediliyor. Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.
Namaza gidecek olanlar "12 Aralık 2025 öğle ezanı saat kaçta", "Cuma namazı saat kaçta", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri" gibi başlıklara yanıt arıyor.
İşte bugünkü cuma namazı saatleri...
12 ARALIK 2025 CUMA VAKİTLERİ