Ela Rümeysa Cebeci sessizliğini bozdu: Raporumla canlı yayına çıkacağım

Televizyon dünyasından ünlü simalara yönelik uyuşturucu operasyonuna ilişkin adli süreç devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, Adli Tıp kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

ELA RÜMEYSA'NIN TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER ÇIKTI İDDİASI

Gözaltından sonra serbest kalan Cebeci hakkında, telefonundan bazı görseller çıktığına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Halk TV ekranlarına iddiaları taşıyan İsmail Saymaz, Cebeci'nin kendisine ulaştığını ve iddiaları reddettiğini açıkladı.

"ERSOY İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFIM YOK"

Saymaz, canlı yayında Cebeci'nin şu mesajını okudu:

"Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayaküstü birkaç dakika sohbet ettim.

"TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ KENDİ İSTEĞİMLE VERDİM"

Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır. İşte ben akşam 08.00'de yatan, gecenin 12.00'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım. Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim.

"RAPORUMLA CANLI YAYINA ÇIKACAĞIM"

Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım."