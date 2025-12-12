Abdulkadir Uraloğlu: Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik 2 etabı açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın açılışı yapılacak kesimler hakkında bilgi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çevre yolunda ilk aşamada, İpek Yolu üzerindeki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkari Yolu üzerindeki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesimi ve Van-Özalp Yolu üzerindeki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş Yolu’ndaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimi trafiğe açacaklarını söyledi.

"VAN ÇEVRE YOLU'NUN 28 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ AÇILIYOR"

Bakan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik bölümünü vatandaşların hizmetine sunmuş olacaklarını belirtti.

Uraloğlu açıklamasında, birinci ve üçüncü kesimlerin tamamlanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını, Van'dan çevre yerleşimlere ve sınır kapılarına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı.

"PROJENİN TAMAMI 41 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK"

Projenin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi önemli sınır kapılarına erişimde de kolaylık sağlayacağına ifade eden Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kuzey-güney ve doğu-batı yönlü uluslararası güzergahlar, çevre yolu üzerinden daha kısa sürede ve yüksek standartlı yollarla katedilecek.



Projenin tamamı 41 kilometre uzunluğunda olacak.



3 kesimden oluşan çevre yolumuz Edremit’ten başlayıp, Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanacak ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet verecek.

SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKA AZALACAK

Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresinde azalma olacağını da belirterek şu ifadeleri kullandı: