Konya'da 2026 Avrupa Bisiklet Yılı Başkenti ve Velespit Müzesi açılışı yapıldı

Bisiklet kültürü ile özdeşleşen Konya'da dikkat çeken yatırım...

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya’da, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Velespit Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Program, Konya Panorama Müzesi önünden başlayan ve Kılıçarslan Meydanı’nda sona eren bisiklet sürüşüyle başladı.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ile çok sayıda davetli ve bisikletsever katıldı.

ULAŞIM TERCİHİNDEN ÇIKIP KÜLTÜRE DÖNÜŞTÜ

Bisiklet sürüşünün ardından gerçekleştirilen Velespit Müzesi açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya’nın gençlikle ve sporla anılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konya’nın 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda bulunduğunu hatırlatan Altay, bu ağın bir ulaşım tercihi olmaktan çıkıp bir kültür inşa ettiğini söyledi.

"BU VİZYONUN SPOR ALANINDAKİ EN GÜÇLÜ NİŞANESİ"

Altay, "Türkiye’de bir ilk olan Bisiklet Tramvayımız, Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemimiz, paylaşımlı elektrikli bisiklet altyapımız; çevreci ve sürdürülebilir şehir anlayışımızın somut göstergelerindendir.

Birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Olimpik Velodromumuz ise bu vizyonun spor alanındaki en güçlü nişanesidir" dedi.

"BU EŞSİZ BİR İSTİKRARIN SONUCU"

Konya’nın spor organizasyonları açısından da güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, "Bisikletin yanı sıra; maratondan yüzmeye, atletizmden salon sporlarına kadar pek çok branşta sporun parlayan şehirlerinden biri hâline gelen Konya’mızda, 2025 yılında düzenlediğimiz spor organizasyonları ve etkinliklerde 354 bin gencimizi sporla buluşturduk.

Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarla 2023 yılında Dünya Spor Başkenti olan Konya’mız, şimdi ise bu birikimi ‘Avrupa Bisiklet Başkenti’ unvanıyla taçlandırmıştır. Bu aslında bir tesadüf değil; eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur" ifadelerini kullandı.

'VELESPİT İSMİ' KONYALILARIN BİSİKLETE VERDİĞİ İSİM İLE ALAKALI

Darülmülk vizyonu çerçevesinde önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirten Altay, Velespit Müzesi’nin Konya’nın hafızasına emanet edildiğini söyledi.

Velespit Müzesi’nin Türkiye’de bu kapsamda açılan ilk alan olduğunu belirten Altay, "Velespit Müzesi Türkiye'de açılmış bu manada ilk alan. İsminin ‘Velespit’ olması da Konyalıların bisiklete verdiği isimden kaynaklı. Ayrıca bu müze sadece içinde gezeceğiniz bir alan değil. Bizzat özellikle çocuklarımızın içinde olacağı etkinlik alanlarıyla birlikte yaşayan bir müzeye şehrimiz kavuşmuş olacak" diye konuştu.

"BİSİKLET DENDİĞİ ZAMAN AKILLARA KONYA GELİR"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de konuşmasında Konya’nın bisikletle özdeşleştiğini vurgulayarak, "Bisiklet dendiği zaman Türkiye’de akıllara Konya gelir" dedi.

Selvi, belediyenin bisiklet yolları yatırımları ve spor alanındaki desteklerinin önemli başarılar getirdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

SPOR TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR

Milletvekili Mehmet Baykan ise Avrupa Şampiyonası'nın Konya’da düzenlenmesinin spor turizmi ve pist bisikletinin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Turnuvanın hem şehire hem de bölgeye önemli bir etkisinin olduğunu belirten Baykan, "En son Avrupa Şampiyonası'nın Konya'da yapılmış olması şehrimiz için geleceğe yönelik hem spor turizmi adına hem pist bisikletinin sevilmesi adına hem bisiklet sporunun Konya'da çok daha fazla yaygınlaşması adına önemli bir adımdı" dedi.

"SİZ AVRUPA'NIN EN İYİ SPOR BAŞKENTİSİNİZ"

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanının geçen yıl Manchester’da olduğunu anımsatarak Manchester’da olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl ise Konya ile devam ediyor ve Konya bu konuda bir numara. Siz dünyada birincisiniz, siz Avrupa’nın en iyi spor başkentisiniz.

Halktan katılımın bu kadar fazla olması çok önemli. Bizim de her zaman söylediğimiz gibi spor herkes içindir" ifadelerini kullandı.

Lupatelli ayrıca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 2026-2031 yılları arasında bisiklet başkenti adaylarının belirlenmesinde sorumlu olacağını söyledi.

VALİ İBRAHİM AKIN 'YAŞAM KÜLTÜRÜ' DEDİ

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya’nın spor alanında öncü şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Konya'mızda bisiklet bir ulaşım aracı olmanın ötesinde yaşam kültürü olarak benimsenmektedir.

680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yol altyapısına sahip olan şehrimiz bisiklet şehri unvanını sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla bütünleştirmektedir" dedi.

TESCİL BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından ACES Başkanı Lupatelli, Başkan Altay’a 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının tescil belgesini takdim etti.

Bu belgeyle birlikte Başkan Altay, 2031 yılına kadar belirlenecek Avrupa Bisiklet Başkenti adaylarının seçim sürecinde söz sahibi olacak.