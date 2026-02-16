Ünlülere uyuşturucu soruşturması: CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında birçok isim gözaltına alınırken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'Lİ ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK, SATIN ALMAK" SUÇUNDAN İFADE VERECEK

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Ünlülerin torbacısı olarak lanse edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı.