Kurbanlık pazarlıkları başladı: Fiyatlardaki yükseliş dikkat çekti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Türkiye'de hazırlıklar da başladı.

Vatandaşlar Kurban Bayramı hazırlıklarını yaparken, bir yandan ise kurbanlıkları almak için hayvan pazarlarına koşuyor.

KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR

Besiciler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yavaş yavaş pazara getirirken, kurbanlarını almak isteyen vatandaşlar da pazarı gezerek, bütçelerine uygun hayvan arıyor.

Pazarda, vatandaşlarla besiciler arasındaki sıkı pazarlıklarda kıran kırana geçiyor.

KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ramazan Bayramının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık almak için üreticilerle görüşmeye başladı.

Kurbanlık hayvanını önce almak isteyen vatandaşlar, kurbanlıklarını seçmeye başladı.

FİYATLARDA SON DURUM

Denizli'nin Buldan ilçesinde hayvan üreticiliği yapan çiftçilerden edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan fiyatları, 20 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar yükseldi.

Büyükbaş hayvan canlı ağırlık olarak 400-450 TL'den kantara çıkacağını belirten üreticiler, kesim ve parçalama işlemlerinin yapılan pazarlıkla belirleneceğini ifade edildi.

600 kilo bir büyükbaş hayvanın ortalama fiyatının 270 bin lira civarında olacağı öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi