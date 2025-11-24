15 bin öğretmen ataması yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Binlerce öğretmen adayının beklediği gün geldi...

15 bin öğretmen atamasının sonuçları, bugün belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla atamaları yapılan öğretmenlerin Külliye'deki törende mutluluktan ağladıkları görüldü.

Atamaları açıklamadan önce kısa bir konuşma da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda bir başka mutluluğu da hep birlikte yaşıyor ve tanıklık ediyoruz. Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır.

İnşallah bir ömür boyu aşkla, şevkle, tutkuyla, samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandığım genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Görevlerinin kendilerine, öğrencilerine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

MEB, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını genellikle iki ana resmi kanal üzerinden eş zamanlı olarak ilan etmektedir. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Resmi İnternet Sitesi

MEB, atama sonuçları için özel bir sorgulama ekranı yayımlamaktadır.

Adım 1: MEB'in resmi internet sitesine (meb.gov.tr) giriş yapın.

Adım 2: Ana sayfada yer alan "Duyurular" veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünü kontrol edin.

Adım 3: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısına tıklayın.

Adım 4: Açılan ekranda istenen T.C. Kimlik Numarası ve diğer kimlik doğrulama bilgilerini (genellikle doğrulama kodu veya doğum tarihi) eksiksiz girerek sorgulama işlemini tamamlayın.

2. E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SORGULAMA

e-Devlet, kamu hizmetlerine erişimin en güvenilir ve hızlı yollarından biridir.

Adım 1: e-Devlet kapısına (turkiye.gov.tr) girerek T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Adım 2: Arama çubuğuna "Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları" yazarak ilgili hizmeti arayın.

Adım 3: "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" hizmetine tıklayın.

Adım 4: Bu ekranda, atama sonucu doğrudan listelenecek veya sorgulama ekranına yönlendirileceksiniz.

15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama tarihi de belli oldu.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.