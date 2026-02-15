Devlet Bahçeli oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Now TV’de yayınlanan 'Yeraltı' dizisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dikkatini çekti.

Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu arayan Bahçeli, dizideki rolü için tebrik etti.

DİZİYE ÖVGÜ

Bahçeli, dizide Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması ile ilgili verilen mesajların ve bu temanın örnek bir senaryo çerçevesinde işlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BOZKURT TABLOSU HEDİYE EDECEK

Bahçeli ayrıca, kabul etmeleri halinde dizi ekibine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirtti.

"TÜM EKİBE BAŞARILAR DİLERİM"

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım.



Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim.



Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YERALTI DİZİSİNDEKİ BEĞENİLEN PERFORMANSI

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı "Yeraltı" isimli dizi, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı.

Henüz 3 bölüm yayınlanan dizi, kısa sürede reytinglerde zirveye yerleşti.

Dizide "Bozo-Bozkurt" karakterini canlandıran Uraz Kargılaroğlu'nun son bölümdeki performansı izleyenleri ekrana kilitledi.

Dizinin son bölümünde yeraltı dünyasının içinde doğan ve İstanbul kartellerinin başı olan Bozkurt- Bozo (Uraz Kaygılaroğlu), İstanbul'da uyuşturucu satmak isteyen bir Avrupa karteliyle karşı karşıya geliyor.

Kendisine uyuşturucu satmak için para teklif eden Avrupa karteline savaş açan Bozo'nun "Savaşıyorum! 'Sen İstanbul'a geldin, İstanbul'u pazar edeceğim, çekil kenara' diyorsun. 'Çoluğu çocuğu zehirleyeceğim, kimse umurumda değil' diyorsun. Ölürüm, öldürürüm, satmam, sattırmam" ifadeleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.