Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyah ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

BAE ZİYARETİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti, Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediği belirtildi.

Erdoğan’ın söz konusu ziyareti, en uygun zamanda belirlenecek yeni bir tarihte yapacağı ifade edildi.

BAE VE ETİYOPYA ZİYARETİ PLANLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması trafiği hız kesmeden sürüyor, bu kapsamda 16-17 Şubat'ta BAE ve Etiyopya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Al Nahyan'ın rahatsızlığı sonrası BAE ziyareti ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelendi.