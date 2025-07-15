15 Temmuz darbe girişimi sırasında tarihi çağrı: Tüm camilerden aralıksız ezan okunsun

15 Temmuz 2016 akşamı, Türkiye bir darbe girişimiyle sarsıldı.

Türkiye, iradesini ortaya koyarak, demokrasisine sahip çıktı.

Millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla meydanlara çıkıp, vatanına olan bağlılığını adeta Çanakkale ruhuyla, kan dökerek ortaya koydu.

"MEMLEKETİN BÜTÜN CAMİLERİNDEN ARALIKSIZ EZAN OKUNSUN"

O gece, Turgay Güler, televizyon ekranlarından halka seslenerek, darbecilere karşı birliği ve direnci artırmak amacıyla tüm camilerden sürekli ezan okunması gerektiğini, "Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum, altını ısrarla çizerek sesleniyorum, arayamıyorum canlı yayında olduğum için; arasınlar ve uyarsınlar, şu talimatı vermek zorunda; memleketin bütün camilerinden aralıksız ezan okunmalı." ifadeleriyle vurguladı.

CAMİLERDEN DUYULAN EZAN, BİRLİĞİN VESİLESİ OLDU

Bu çağrı, camilerden yükselen selalarla birlikte halkın sokaklara dökülmesinde önemli bir rol oynadı.

Güler'in çağrısı, darbe girişimine karşı direnişin sembollerinden biri haline geldi.

O gece, ülkenin dört bir yanındaki camilerden okunan ezanlar, demokrasiyi savunan milyonlarca vatandaşın bir araya gelmesine vesile oldu.

SELA OKUNMASI, GELENEK HALİNE GELDİ

Bu direniş, darbe girişiminin başarısız olmasına ve halkın demokrasiye olan inancını pekiştirmesine katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu çağrının ardından her yıl 15 Temmuz'u anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat tüm camilerde sela okunmasını gelenek haline getirmiştir.

Bu yıl da, dokuzuncu yıl dönümünde, aynı gelenek devam edecek.

DİRENİŞİN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

Turgay Güler'in o geceki cesur duruşu, Türk medyasında ve halk arasında hala saygıyla anılmaktadır.

Güler, darbe girişimi sırasında halkı motive eden ve direnişi örgütleyen figürlerden biri olarak tarihe geçmiştir.

15 Temmuz, Türkiye için sadece bir tarih değil, demokrasiye olan bağlılığın ve halkın iradesinin gücünün bir kez daha teyit edildiği bir gün olarak hatırlanmaya devam ediyor.