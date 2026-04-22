Mustafa Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: Süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı.

Faili meçhul olaylara karşı özel bir birim kurduklarını söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek sayesinde dosya, yeni tutuklamalarla gündem oldu.

Doku soruşturması kapsamında dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan bakanlardan soruşturmaya ilişkin yeni mesajlar gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Çiftçi, açıklamasında Gülistan Doku soruşturmasına da değindi.

"JANDARMA ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLIYOR"

Soruşturmaya destek verdiklerini ifade eden Çiftçi, "Jandarma Genel Komutanlığımız, yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlamaktadır.

4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz; hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda, dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir." dedi.

"SÜRECİ SONUNDA KADAR KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Konunun son ana kadar takipçisi olacaklarını ifade eden bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden; somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.