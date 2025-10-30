15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul'un iki yakasını bir araya getirme fikri, milattan önceye kadar uzanıyor.

Söz konusu coğrafyada hüküm süren medeniyetlerin en büyük hayallerinden biri, iki kıtanın bir araya getirilmesiydi.

KÖPRÜ KONUSUNUN İNCELENMESİ İÇİN KOMİTE KURULDU

Özellikle 16. yüzyıldan sonra iki kıtanın bağlantısına ilişkin çok sayıda fikir ve proje ortaya atılmış ancak Boğaziçi Köprüsü'ne kadar gerçekleşmemişti

1950'lerde Demokrat Parti hükümetinin isteğiyle boğaz köprüsü konusunun incelenmesi için İstanbul Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ilgililerinden oluşan bir komite kuruldu.

KÖPRÜ İÇİN İLK ADIMLAR KENTLEŞME SÜRECİNİN ARDINDAN ATILDI

Komitenin, konunun uzman bir firmaya incelettirilmesi önerisiyle Karayolları Genel Müdürlüğü, ABD'li bir firmadan teklif istemiş ancak mali ve yönetsel zorluklar nedeniyle proje uygulanamamıştı.

İstanbul'un 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmesi, yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla Boğaz'da köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı.

YAPIMINA 1970'TE BAŞLANDI

İki kıtanın birbirine bağlanması için yapılacak köprü için hazırlanan proje kabul edildi.

Yapımını İngiliz ve Alman firmaların üstlendiği Boğaziçi Köprüsü'nün inşasına, Şubat 1970'te Beylerbeyi ayak sahasında yapılan törenle başlandı.

Toplam uzunluğu 1560 metre, kuleler arası uzunluğu 1074 metre olan 6 şeritli köprünün inşası sırasında 63 bin metreküp kazı yapılırken 71 bin metreküp beton, 4 bin ton betonarme çeliği, 17 bin ton yapı çeliği ve 6 bin ton kablo çeliği kullanıldı.

CUMHURİYET'İN 50. YIL DÖNÜMÜNDE HİZMETE GİRDİ

Boğaziçi Köprüsü, yaklaşık 3 yıl 8 ayda tamamlanırken, köprünün yapımı için ödenen rakam 23 milyon 213 bin 666 dolar (dönemin rakamlarıyla 191 milyon 785 bin 265 lira) oldu.

Megakent'in iki yakasını birbirine bağlayan ilk köprü olan ve yapımı öncesinde büyük tartışmalar yaşanan Boğaziçi Köprüsü, tamamlanmasının ardından Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde, 29 Ekim'den bir gün sonra, 30 Ekim 1973'te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE KÖPRÜDE ŞEHİT OLANLAR ANISINA İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Boğaziçi Köprüsü'nün resmi adı, 26 Temmuz 2016'dan itibaren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bu köprüde hayatını kaybedenlerin anısına '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirildi.

İlk yılında günde ortalama 24 bin araca hizmet veren köprü, 15 yıl boyunca İstanbul'un iki yakası arasında kara ulaşımını sağlayan tek bağlantı yolu olma görevini sürdürdü.

Köprü bu görevi, 1988'den itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Ağustos 2016'dan bu yana Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 20 Aralık 2016'dan itibaren de Avrasya Tüneli ile paylaşmaya başladı.

GÜNLÜK ORTALAMA 195 BİN ARAÇ GEÇİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul ulaşımının çok önemli bir halkası olma özelliği taşıyor ve Megakent'in trafik yükünü azaltma konusunda büyük rol oynuyor.

Açıldığı tarihten bu yana 2 milyar 722 milyon aracın geçtiği köprüyü, günlük ortalama 195 bin araç kullanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de kapsayan güzergahta 1979'dan itibaren maraton da düzenleniyor. Her geçen yıl daha çok ilgi çeken maraton, uluslararası alanda da oldukça ses getiriyor.