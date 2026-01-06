15 yaş altına sosyal medya yasağı: Ay sonu Meclis'te

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada bazı ülkelerde, sosyal medyadaki manipülasyona karşı gençleri korumak için belirli bir yaş altındakilere sınırlama getirildi.

Türkiye’de de bu yasağı uygulamak için düğmeye basıldı.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini ve etkili filtreleme sistemleri kurulmasını öngören yasal düzenleme taslağı, ay sonunda TBMM'nin ilgili komisyonuna sunulacak.

Bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklenecek ve çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulması sağlanacak.

TORBA YASANIN İÇİNDE YER ALACAK

Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak çalışmalar neticesinde torba yasanın içine ilgili kanun maddesi de koyulacak.

BAŞKA ÜLKELERDE DE ADIMLAR ATILDI

Çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye’de planlanan düzenleme, bu örneklerden ilham alarak şekilleniyor.

İşte öne çıkan ülkeler ve uygulamaları...

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025’ten itibaren yasaklanacak.

Çin: 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca, saat 22.00-06.00 arasında cihaz ve internet erişimi yasak.

Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medya hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor.

İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırılmış durumda.

Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun oynama yasağı uygulanıyor.

İrlanda: 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.

Avustralya: 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var. Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor. 16 yaş için yasa çalışması yapılıyor.

Yunanistan: Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK ADIM

Türkiye’de de uygulanması planlanan düzenleme, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada maruz kalınan olumsuz etkiler, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini tehdit ediyor.

Bu tür kısıtlamalar, hem ebeveynlerin hem de çocukların dijital güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYA VE AKILLI TELEFON KULLANIMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Yetkililer, planlanan yasağın amacını, çocukların çevrim içi platformlarda güvende olmalarını sağlamak ve ailelerin kontrolünü artırmak olarak açıklıyor.

Ayrıca düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ebeveyn onayı olmadan çocukların sosyal medyada hesap açması veya çevrim içi platformlara erişmesi mümkün olmayacak.