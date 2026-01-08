Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in 'yalan siyasetinde yeni bir rekor' kırdığını belirten Ömer Çelik, "Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi bile yoktur" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YABANCI BİR DEVLET BAŞKANINDAN İCAZET ALDIĞINI SÖYLEMESİ TARİHİN EN BÜTÜK YALANIDIR"

Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.



Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

"ÖZEL'İN SÖZLERİNİ CİDDİYE ALACAK TEK BİR KİŞİ YOKTUR"

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.



Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

"ÖZEL'İN TÜRKİYE HAKKINDA GERÇEK BİR SİYASİ PERSPEKTİFİ YOK"