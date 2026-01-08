Mustafa Destici'den Gülben Ergen'e: Sanatçı değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasında gerilim...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir anaokulu açılışında Gülben Ergen'in sergilediği bazı tavırlara tepki verdi ve akabinde de karşılıklı atışmalar sürdü.

Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e Mustafa Destici, tepki gösterdi.

Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada.

"HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAŞAMIŞ"

Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca.

Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.

Destici'nin bu sözlerine yanıt veren Gülben Ergen ise "Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum." demişti.

DESTİCİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk olan Destici, Gülben Ergen hakkındaki açıklamalarına devam etti.

Gazeteci Sinan Burhan, Destici’ye “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” diye sordu.

"NE OLDUĞU ORTADA"

Destici ise “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.