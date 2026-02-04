15 yaş altına sosyal medya yasağında yeni detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyanın zararlarından çocukları korumak için harekete geçildi.

Bu kapsamda da AK Partili vekiller, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi noktasında yeni düzenlemeler için kanun teklifi hazırladı.

Çocukların zararlı sitelere girişini önlemek ve daha güvenli internet kullanımı için, 15 yaşından küçük çocuklara özel alınacak önlemlerin detayları ortaya çıktı.

"ÇOCUKLAR DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KORUNMALI"

Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi.

"15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR ANNE-BABA İZNİ DAHİ OLSA SOSYAL MEDYAYA ERİŞEMEYECEK"

Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı.

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık, yaş sınırı olarak dikkati çekti.

Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı.

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi.

YAŞ DOĞRULAMA İSTENECEK

Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına, çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor.

Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

Bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu.

Ebeveyn denetim araçlarının, sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor.

Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

Çocukların öngörülen yaştan önce sosyal medya platformlarına erişememesi için alınan yaş doğrulama ve diğer tedbirlere dair raporlama yükümlülüğünün getirilmesi de sunumda yer alan diğer başlık olarak dikkati çekiyor.

ALDATICI REKLAMLAR ENGELLENECEK

Bununla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olması da planlanıyor.

ÇALIŞMALARIN SONUNA GELİNDİ

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.