Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin" detayları netleşmeye başladı.

Geliri belirli bir eşiğin altında kalan hanelere yönelik uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, bu yıl pilot uygulama ile hayata geçirilecek.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERE DESTEK

Yeni sistemle düşük gelirli ailelere kira, gıda ve ısınma başlıklarında destek sağlanması hedefleniyor.

ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sistem ilk etapta bazı illerde mahalle bazlı pilot uygulama olarak başlatılacak, ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

BÖLGE VE MAHALLE BAZLI ANALİZLER YAPILACAK

Yeni destek sisteminde, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak.

Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde, ailelere ilave ısınma yardımı yapılması planlanıyor.

Bölge ve mahalle bazlı analizlerle hangi bölgede hangi destek kalemlerinin öncelikli olacağı belirlenecek.

EŞİK GELİRİN ALTINDA KALANLAR YARARLANACAK

GETAD kapsamında, belirlenecek gelir eşiğinin altında kalan haneler kira, gıda ve ısınma yardımlarından faydalanabilecek.

Gelir tespiti sonrası desteklerin kapsamı netleşirken ihtiyaç halinde, sosyal yardımlara ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

NE ZAMAN UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."