17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. yılı

Türkiye, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin acısını 26 yıl sonra hâlâ yüreğinde hissediyor.

MARMARA DEPREMİ’NİN AĞIR BİLANÇOSU

Saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açtı.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

İSTANBUL'DA 454 KİŞİ ÖLDÜ, 41 BİNE YAKIN KONUT HASAR GÖRDÜ

Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

AFET MUTFAĞI PROJESİ İNŞA EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin olası bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet vermesi amacıyla hazırlanan Afet Mutfağı projesinde inşa çalışmaları sürüyor. Tesiste, 36 bin kişiye 3 öğün yemek ile 100 bin kişilik çorba, günlük 30 bin ekmek üretme kapasitesi olan fırında ise ihtiyaç halinde halk ekmek de üretilebilecek.

Geçen yıl nisan ayında hizmete açılan 368 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Kocaeli Şehir Hastanesi, depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip inşa edildi.

Yeni sağlık ocakları ve devlet hastanesiyle afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli devam etmesi planlanan Gölcük ilçesinde de 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 polikliniğin yer aldığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesinin inşaatında 280 sismik izolatör kullanıldı.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ" ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliğinde hazırlanan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi" kapsamında "acil müdahale" ve "erken uyarı" sistemi kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesi kapsamında vatandaşlara kendi mahallelerinde afetlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öte yandan Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile arama kurtarma ekipleri, Marmara Depremi'nde edindikleri tecrübelerle geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaraların sarılmasına destek oldu.

SAKARYA'DA YATAY MİMARİ

Sakarya'da "yatay mimari" ile çok katlı bina yapımına müsaade edilmiyor.

Sakarya, depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olarak kayıtlara geçti.

Afet sonrası yapılan çalışmalarla depremin izleri silinen Sakarya'da, 15 Temmuz Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerinde Valilik ve diğer resmi kurumların da içerisinde bulunduğu "yeni yerleşim bölgesi" oluşturuldu.

Bu bölgede deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken Büyükşehir Belediyesince vatandaşlar için sosyal alanlar oluşturuldu.

Kentte, Marmara Depremi'nin ardından hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapımına müsaade edilmiyor.

Büyükşehir Belediyesince olası afetlere hazırlıklı olunması ve kriz merkezi olarak kullanılması amacıyla 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı Afet Koordinasyon Merkezi yapıldı.

Binalarda risk tespit çalışmaları devam ederken, planlamaların ardından mahalle mahalle yıkım çalışmalarına başlanacak.