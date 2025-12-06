Abone ol: Google News

Diyarbakır'da adliyenin emanet deposundan 793 mermi çalındı

İstanbul’daki adli emanet skandallarının ardından benzer bir olay Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır Adliyesi'nde bulunan emanet deposundan 793 mermi çalındığı öğrenilirken zabıt memuru M.Y. tutuklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 10:40
Diyarbakır'da adliyenin emanet deposundan 793 mermi çalındı
  • Diyarbakır Adliyesi'nde emanet deposundan 793 mermi çalındı.
  • Zabıt katibi M.Y., mesai saatleri dışında anahtarla depoya girip mermileri aldı ve sattı.
  • M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan soygunun yankıları devam ediyor.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. 

Diyarbakır Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi M.Y., mesai saatleri dışında yanında bulundurduğu anahtarı kullanarak adlî emanet odasına girdi.

793 ADET MERMİ ÇALDI 

Amida Haber'e göre; depoda kayıtlı bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini alan M.Y.’nin, bu mühimmatı bulduğu bir kişiye parça parça sattığı tespit edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik takip ve dinleme kararlarının ardından operasyon için düğmeye bastı.

Teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin, mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı tespit edildi. 

TUTUKLANDI

Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İfadesi alınan zabıt kâtibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih: 13 Kasım'ı özellikle seçti Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih: 13 Kasım'ı özellikle seçti
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Adalar Adliyesi'nde silah soygunu: Katibin ifadesi ortaya çıktı Adalar Adliyesi'nde silah soygunu: Katibin ifadesi ortaya çıktı

Gündem Haberleri