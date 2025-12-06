Diyarbakır'da adliyenin emanet deposundan 793 mermi çalındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan soygunun yankıları devam ediyor.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı.

Diyarbakır Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi M.Y., mesai saatleri dışında yanında bulundurduğu anahtarı kullanarak adlî emanet odasına girdi.

793 ADET MERMİ ÇALDI

Amida Haber'e göre; depoda kayıtlı bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini alan M.Y.’nin, bu mühimmatı bulduğu bir kişiye parça parça sattığı tespit edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik takip ve dinleme kararlarının ardından operasyon için düğmeye bastı.

Teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin, mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İfadesi alınan zabıt kâtibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.