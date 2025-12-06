Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih: 13 Kasım'ı özellikle seçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlığın yankılar devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş, emanet bürosundan 147 milyon TL'lik altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçtı.

Timurtaş'ın soygununun rutin denetimlerde değil savcının dikkati sayesinde anlık bir denetimde ortaya çıktığı öğrenildi.

Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım'ın da tesadüf olmadığı ve planın ince ince yapıldığı ortaya çıktı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SAVCISI YAVUZ ENGİN ORTAYA ÇIKARDI

Olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı. Kasaları açan emanet memuru Kemal D. tutuklandı..

ÖZELLİKLE 13 KASIM TARİHİNİ SEÇTİ

Erdal Timurtaş'ın neden 13 Kasım tarihini seçtiği belli oldu.

O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla taşıdığı siyah poşetleri kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

HSK da Büyükçekmece adliyesinde müfettişler görevlendirdi. Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı.

Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı, 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.

Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.