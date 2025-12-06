Beykoz'da 'kaynak manevrası' yapan 32 araca toplam 69 bin lira ceza kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafik ihlallerinde acıma yok...

İstanbul'daki sürücülerin korkulu rüyası olan 'Kaynak' yapan sürücülere ceza yağdı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kavacık TEM kuzey-güney katılımında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İHLAL YAPANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Saat 09.00-11.00 arasındaki denetimlerde, özellikle "kaynak yapma" olarak bilinen şerit ihlallerine yönelik kontroller yapıldı.

32 SÜRÜCÜYE TOPLAM 69 BİN TL CEZA VERİLDİ

Drone görüntülerinden tespit edilen 32 sürücüye, geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma kapsamında toplam 69 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

Benzer denetimlerin bölgede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

YENİ TRAFİK KANUNU'NUN ETKİLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni anlatmıştı.

Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söylemişti.

TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.