17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık şebekelerine karşı operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Bu çerçevede 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

34 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette uygulamalar üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 kişiyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.

Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

- Sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları,

- İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.