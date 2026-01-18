Abone ol: Google News

Yılmaz Tunç'tan Atlas Çağlayan’ın babasına taziye telefonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüştü.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 20:31
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
  • Genç Atlas’ın uğradığı bıçaklı saldırı kamuoyunda üzüntü ve öfke yarattı.
  • Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve adli sürecin takip edileceğini belirtti.

İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, kamuoyunda derin üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı adalet çağrısında bulundu.

Soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek taziyelerini iletti.

"SÜRECİN TAKİPCİSİ OLACAĞIM"

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

