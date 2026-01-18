Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asla müsaade etmeyeceğiz" sözü yeniden gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşumuz Suriye'de tarihe geçecek günler yaşanıyor...

Terör örgütü YPG'ye karşı Suriye ordusu tarafından başlatılan askeri operasyonlarda, Suriye ordusu Rakka kentine girdi ve Ayn el Arab ile Kamışlı'nın kapılarına kadar güneyden dayandı.

Tam bu aşamada ise çok kritik bir duyuru Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapıldı. Buna göre, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir ateşkes imzalandı.

SURİYE'DE TEK VE MERKEZİ YÖNETİM DÖNEMİ

İlan edilen bu entegrasyon anlaşması ile Suriye devlet kurumları, terör örgütü YPG'nin kontrol altında tuttuğu 3 vilayete girecek ve buradaki kontrolü devralacak. Anlaşma kapsamında enerji kaynakları ve sınır kapılarının tamamının kontrolü de Suriye devlet birimlerine teslim edilecek.

Bu tarihi anlaşma Suriye'de yabancı devlet eliyle hayata geçirilmek istenen olası bir terör devletinin kurulması ihtimalini ortadan resmen kaldırıyor.

Suriye'de tek ve merkezi bir yönetim hayata geçiyor.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" DEDİ VE ETMEDİ

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye kamuoyunda ise 11 sene evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma hem de o konuşmanın ardından paylaştığı bir tweet yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'in Haziran ayında aynen şunları söyledi:

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yıllardır Suriye konusunda dik duruşunu bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına da destek verdi.

Bugün gelinen noktada Suriye'de gerçekleşen devrim birinci yılını tamamladı ve şu ana kadar Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 600 bini buldu.