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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, terörle mücadelede yalnızca sınır ötesinde değil, yurt içinde de kararlı ve kesintisiz bir operasyon süreci yürütüyor.

Son dönemde terör örgütü mensuplarına göz açtırmayan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonda dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları,

- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.