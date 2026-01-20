Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika gelişmesi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

SURİYE ORDUSU HASEKE İÇİN 4 GÜN SÜRE TANIDI

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'yi işgal ettiği topraklardan çıkarmak ve merkezi yönetimi sağlamak amacıyla başlattığı operasyon sürüyor. Bu bağlamda Haseke kentinin kontrolünün Suriye güçleri tarafından devralınmasına ilişkin YPG'ye 4 gün süre verildi.

Anlaşma 20 Ocak akşamı 20.00 itibariyle yürürlüğe girecek.

10 Mart Mutabakatı'na sadık kalmayan terör örgütü, 18 Ocak'ta anlaşmaya varılan maddelerden de caymıştı.

TOM BARRACK'TAN DA TERÖR ÖRGÜTÜNE "ENTEGRE OLUN" ÇAĞRISI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü SDG’ye çağrıda bulunarak Şam'a entegre olmalarını söyledi. Barrack, SDG'nin DEAŞ'a karşı birinci ortak olma amacının sona erdiğini duyurdu.

Barrack, Suriye’de Esad sonrası dönemde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni hükümetle birlikte Kürtler açısından “tarihi bir fırsat penceresi” açıldığını vurguladı.

Bu sürecin, Kürtlerin birleşik bir Suriye devleti içinde tam entegrasyonunu, vatandaşlık haklarına kavuşmasını, kültürel güvenceler elde etmesini ve siyasi hayata katılımını mümkün kılabileceğini belirtti.