Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit eden zanlılar kamerada

- Atlas Çağlayan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Olay sonrasında ailesine tehdit mesajları gönderen 3 kişi tutuklandı.
- Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri yayımlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, kamuoyunda derin üzüntü ve öfkeye neden oldu.
Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, devam eden soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen şüpheliler yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
ADLİYEYE SEVK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Bugün ise, şüphelilerin adliyeye sevk edildiği anlar ortaya çıktı.