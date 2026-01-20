Abone ol: Google News

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit eden zanlılar kamerada

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlara ilişkin tutuklanan 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüsü ortaya çıktı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 20:47 Güncelleme:
  • Atlas Çağlayan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Olay sonrasında ailesine tehdit mesajları gönderen 3 kişi tutuklandı.
  • Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri yayımlandı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, kamuoyunda derin üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, devam eden soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen şüpheliler yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Bugün ise, şüphelilerin adliyeye sevk edildiği anlar ortaya çıktı. 

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı gönderen 3 kişi tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı gönderen 3 kişi tutuklandı

Gündem Haberleri