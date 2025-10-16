19 ilde 'change araç' şebekelerine operasyon: 407 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde emniyet güçlerinin suç şebekelerine karşı mücadelesi sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

YILIN İLK 9 AYINDA 407 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 10 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheliyi yakalandı.

Şüphelilerden 10’u tutuklanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 160’ı tutuklanırken 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

495 ARACI CHANGE YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıklrı ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.