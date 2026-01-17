Kuryeler zammı beğenmedi: 3 gün kontak kapatacaklar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuryeler bir kez daha gündemde...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte dışarıdan alışveriş, yemek söyleme alışkanlıklarının artması, kurye sayısında büyük artışa neden olmuştu.

KURYE SAYILARI ARTTI

Kurye sayıları arttıkça kazançlarda düşüş yaşanmaya başlamış ve bu durum doyuma ulaşmıştı.

Kuryelikte çok para olduğunu duyanlar motosiklet ehliyeti alıp, gerekli belgeleri edinerek, motor kiralayıp ya da satın alarak kuryeliğe başlamıştı.

ZAM ORANLARI BEĞENİLMEDİ

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı, haftalık bonus gibi ücretlerine zam geldi.

Ancak gelen zammın gerçeği yansıtmadığını belirten kuryeler, kontak kapatma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.

HAFTALIK 30 BİN, AYLIK 120 BİN LİRA BRÜT KAZANÇ VAADİ

Cadde ve sokaklarda gördüğümüz kuryelerin taşıma çantalarında yazan markalar, yıl başından itibaren ücretlere artış yaptı.

Bir marka, haftalık ortalama 30 bin lirayı 200 paket teslimatıyla kuryelerin kazanabileceğini belirtti. Başka bir deyişle kuryelerin aylık ortalama brüt geliri 120 bin lirayı buluyor.

2 kilometre üzerindeki paketlerde yüzde 62 oranında ücret artışı olduğunu belirten marka, haftada 200 ve üzeri paket dağıtan kuryelere 5 bin 250 lira haftalık bonus verileceğini de öne sürdü.

KURYELER BU RAKAMLARA İNANMIYOR

Kuryeler ise yapılan zam oranlarının gerçeği yansıtmadığını, 2025 yılındaki kazançlarla aynı kazançları elde ettiklerini, matematiksel oynamalarla göstermelik zam yapıldığı iddiasıyla 18-19-20 Ocak günlerinde kontak kapama eylemi yapacaklarını, paket dağıtmayacaklarını ve çalışmayacaklarını açıkladılar.

Kontak kapama eylemi tüm kuryeleri kapsamıyor. Eyleme katılanlar dağıtım yapmayacak. Katılmayanlar ise slotları kapsamında çalışmaya devam edecek.

KURYELER NE KADAR KAZANIYOR?

Kuryeler esnaf kurye oldukları için çalışma saatleri bulunmuyor. Başka bir deyişle 8 saat çalışan da var, 16-17 saat çalışan kuryeler de var. Kurye ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazancı artıyor.

Kuryeler işe başlarken kask, mont, eldiven, yağmurluk, motosiklet, yetki belgeleri, trafik sigortası, şirket kuruluşu, muhasebeci ücreti, sürücü belgesi gibi maliyetleri göze alarak esnaf kuryelik yapmaya başlıyor.

Başlangıcın ardından her ay ya da hafta yaptıkları iş kadar faturayı hangi şirkete bağlıysa kesiyorlar ve hak edişlerini alıyorlar. Bu süreçten sonra motosikletin bakım, MTV, trafik sigortası, akaryakıt masrafları, esnaf olmalarından dolayı BAĞ-KUR primleri, muhasebeci ücreti, ortaya çıkan yasal vergilerin ödenmesi (KDV, stopaj, gelir vergisi) gibi gider kalemlerini ödemeleri gerekiyor ve arta kalan para da geçimlerini sağlamalarına imkan tanıyor.

ORTALAMA 200 KİLOMETRE YOL YAPIYORLAR

Esnaf kuryeler bir günde yaklaşık 200 kilometre yol yapıyorlar. Motosikletlerinin 100 kilometredeki yakıtı yaklaşık 3,5 litre seviyesinde.

Başka bir deyişle 200 kilometrede 7 litre civarı yakıt alıyorlar ve günde 370 liralık yakıt harcamış oluyorlar. Paket başı ücretleri ise ortalama olarak 70 lira seviyelerinde. Yani sadece 6 paket günlük akaryakıtını karşılamaya yetiyor.

ESNAF KURYELER ŞARTLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bazı esnaf kuryeler; çalışma şartlarının ağır olduğunu, asgari ücret kadar gelirlerinin bulunduğunu, BAĞ-KUR ödediklerini, vergi ödediklerini, motosikletlerine yakıt aldıklarını ve bunların gider olduğunu öne sürerek esnaf kuryeliği eleştirebiliyor.

Esnaf kuryeliğin getirdiği avantaj ve dezavantajlar yıllardır bilinen bir gerçek ve buna karşın esnaf kurye olmak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor ve ilgili markalarla mülakata girip sonucu bekleyen birçok esnaf kurye adayı bulunuyor.

ESNAF KURYELİĞİN ZORLUKLARI VAR

Kışın soğuklarda, yazın ise sıcakta çalışan kuryeler için doğa şartları engel oluştururken, trafikte motosikletlilere yönelik kültürün tam olarak gelişmemesi de esnaf kuryelere zorluk oluşturuyor.

SAYILARI ARTTIKÇA GELİRLERİ DÜŞÜYOR

Esnaf kuryelerin sayısı arttıkça aldıkları iş miktarı da düşüş gösteriyor. Bu da kazançlarını olumsuz etkiliyor.

Esnaf kurye olmanın ana maliyetinin çok düşük ve kazancının yüksek olması cazip görünüyor.