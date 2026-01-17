Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı

- Kırklareli'nde yaz kuraklığı nedeniyle kuruyan Teke Deresi, son günlerdeki yağışlarla tekrar akmaya başladı.
- Dere, Kayalı köyü yakınlarında etkili sağanak ve kar yağışları sayesinde eski debisine ulaştı.
- Bölgede besicilik yapan üreticiler, hayvanların su ihtiyacını bu dereden karşılamaya başladılar.
Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Teke Deresi'nin debisi, son günlerde etkili olan yağışlarla yükseldi.
Kayalı köyü yakınlarından geçen dere, yazın aşırı kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen kurumuştu.
DERE, YAĞIŞLARIN ARDINDAN YENİDEN AKMAYA BAŞLADI
Bölgede son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından derenin yeniden akmaya başladığı görüldü.
Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler, hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.
"SON ÜÇ YILDIR YAZ AYLARINDA SUSUZ KALIYORDU"
Köy sakinlerinden Cemal Yumurtacı, yaptığı açıklamada, derenin son üç yıldır yaz aylarında susuz kaldığını söyledi.
Yaz mevsiminin çok kurak geçtiğini belirten Yumurtacı, son yağışlarla birlikte derenin yeniden canlandığını ifade etti.