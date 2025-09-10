19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Emniyet güçleri, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son yapılan operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

19 ilde son 2 haftadır süren operasyonlar kapsamında, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 53 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle irtibat kurmaya devam ettikleri, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 40’ı tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta jandarma son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.