20 il merkezli siber suç operasyonu: 23 tutuklama

Güvenlik güçleri, vatandaşın emniyetini sağlamak için ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Suçlular emniyet ekipleri tarafından bir bir yakalanarak, adalete teslim ediliyor.

Bu kapsamda son olarak 20 ilde çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"55 ŞÜPHELİDEN 23'Ü TUTUKLANDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla operasyonun 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'yasa dışı bahis' suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 23'ünün tutuklandığını belirterek, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

20 il merkezli 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheliyi yakaladık. 23'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

20 İL MERKEZLİ SİBER SUÇ OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"EN GÜÇLÜ KALKAN FARKINDALIKTIR"