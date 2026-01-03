İstanbul Üsküdar'da dev dalgalar oluştu

- İstanbul Üsküdar'da lodos nedeniyle Salacak Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, fırtına uyarısı yaparak sahil kesimlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
- Kız Kulesi'ni görmeye gelenler lodosun etkisiyle zor anlar yaşadı.
İstanbul genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lodos yönlü rüzgarlar etkisini artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.
YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ
Lodosun etkisiyle sahil boyunca oluşan dalgalar dikkat çekerken Kız Kulesi'ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı.
Yetkililer rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.