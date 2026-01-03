Abone ol: Google News

İzmir açıklarında 74 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes açıklarında 7'si çocuk 74 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 04:00
  • İzmir'in Dikili açıklarında Sahil Güvenlik, lastik botta 7'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
  • Menderes açıklarında ise 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
  • Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

24 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

