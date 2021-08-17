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2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı? Polis Akademisi Başkanlığı müjdeyi verdi..

2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı? Polis Akademisi Başkanlığı müjdeyi verdi..

Polis Akademisi Başkanlığı 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplam 1000 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı?