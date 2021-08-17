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- 2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı? Polis Akademisi Başkanlığı müjdeyi verdi..
2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı? Polis Akademisi Başkanlığı müjdeyi verdi..
Polis Akademisi Başkanlığı 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplam 1000 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı?
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 22:09
- Güncelleme : 17.08.2021 - 23:06
Binlerce polis memuru, meslekte yükselmenin hayalini kuruyor.
Meslekte birkaç yılını doldurmuş olanlar PAEM sınavlarına girerek, komiser yardımcısı olmak istiyor.
Polis memurları, "Polis Akademisi 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na" girmek için gün sayıyor.
Uzun zamandır bu sınavı bekleyen memurlar, "2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı?" sorusunu araştırıyor.
Peki, 2021 PAEM sınavı başvuruları başladı mı?
PAEM SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Polis Akademisi Başkanlığı, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925 erkek VE 75 kadın olmak üzere toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine alınacağını açıkladı. İşte alıma ilişkin detaylar;
- Ön başvurular, 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
- Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.
- Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından, sınav başvuru ücreti olan 300 TL, 19 Ağustos saat 09.00'dan 31 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2021 YILI 6.DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır.
- Yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)
- Ön başvuruda, adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)
- Sınav ücretini ödeyecek adayların, T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur.
- Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
- Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
- En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
- Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
- Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi önler,
- Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
- PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.