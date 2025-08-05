Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince hukuk fakültesi mezunları için 2024 yılında uygulamaya alınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HGMS) için araştırmalar hız kazanmış durumda.

Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başlamasının ardından sınava katılım sağlayacak olan, hakim, savcı, noter ve avukat adayları sınav başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalarına başladı.

Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli olan HGMS için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 HMGS başvuruları başladı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 HMGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuru tarihleri netleşti.

18 ilde hukuk Fakültesi mezunu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan sınav için başvurular 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.