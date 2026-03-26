İran'dan ABD karşıtı propaganda görseli: Amerikan askerlerine 'yaklaşın' mesajı

28 Şubat'ta ABD-İsrail ortaklığının İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, bölgeyi haftalardır sarsmaya devam ediyor.

İran ise bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenliyor.

Savaşın başlangıcından bu yana İran'ın füze ve drone saldırıları ile İsrail'de çok sayıda yaralı olduğu raporlanırken, İran tarafı da sivil ve askeri kayıplar yaşadığını açıklıyor.

İRAN'DAN ABD'YE UYARI GÖRSELİ

Özellikle enerji kaynakları üzerinden şekillenen güç mücadelesi, son dönemde yalnızca sahadaki askeri gelişmelerle değil, propaganda içerikleriyle de yeniden gündeme geliyor.



Bunun, İran'ın ABD'ye yönelik sembolik uyarılarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Sosyal medyada yayılan görsel, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

AMERİKAN ASKERLERİNE 'YAKLAŞIN' ÇAĞRISI

Görselde, ABD bayrağı desenine sahip tabut şeklinde bir nesnenin, bir petrol variline doğru uzanan bir olta gibi kullanıldığı dikkat çekiyor.

Üst kısmında ise İngilizce "Amerikan askerlerine: Yaklaşın!" ifadesi yer alıyor.

PETROL VE ASKERİ MÜDAHALE VURGUSU

Görseldeki sembolizm, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının arkasında enerji kaynaklarının bulunduğu yönündeki yaygın eleştiriyi yansıtıyor.

Tabut figürü, bu müdahalelerin askerler açısından ölüm riski taşıdığına işaret ederken, petrol varili ise bölgedeki çatışmaların ekonomik motivasyonlarla ilişkilendirildiği mesajını veriyor.

Uzmanlara göre bu tür görseller, özellikle kriz dönemlerinde kamuoyunu etkilemek ve karşı tarafın meşruiyetini sorgulatmak amacıyla kullanılan klasik propaganda araçları arasında yer alıyor.

'ENERJİ ODAKLI MÜDAHALE'

ABD'nin Orta Doğu politikaları, Irak Savaşı ve sonrasında bölgedeki askeri varlığı nedeniyle sık sık 'enerji odaklı müdahale' eleştirilerine konu oldu.

Washington yönetimi ise operasyonların temel amacının güvenlik ve terörle mücadele olduğunu savunuyor.

DİJİTAL PROPAGANDA ÇAĞINDA YENİ DALGA

Son yıllarda sosyal medya platformları, devletler ve çeşitli aktörler için propaganda faaliyetlerinin en önemli araçlarından biri haline geldi.

Bu tür içerikler, özellikle çatışma dönemlerinde hızla yayılıyor ve farklı kitleler üzerinde güçlü algı etkileri yaratabiliyor.

Uzmanlar, bu tür görsellerin tek başına doğrulanabilir bir bilgi sunmadığını, ancak siyasi mesaj taşıyan sembolik anlatımlar olduğunu vurguluyor.