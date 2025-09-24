2025 İSG: İş Güvenliği Sınavı başvuruları başladı mı? 2025 İSG ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlar arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor.

Her yıl düzenli olarak uygulanan sınavlar arasında yer alan İSG 2025 sınava katılım sağlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor.

Bu kapsamda araştırmaların hız kazandığı "2025 İSG ne zaman yapılacak?” sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, İş Güvenliği Sınavı başvuruları başladı mı? 2025 İSG ne zaman yapılacak?

İŞ GÜVENLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıbaşvuru işlemleri 22 Ekim-30 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

İSG sınavı ise 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavın uygulanmasının ardından 2025/İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.