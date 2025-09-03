2025 KYK yurt ücretleri: KYK yurt ücretleri belli oldu mu? KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite eğitimini ailelerinden farklı bir şehirde sürdüren öğrencilerin barınma ihtiyacı için hizmet veren Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) bu yılki başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanırken yurt başvurusu yapan öğrencilerin gündeminde bu yılki yurt ücretleri yer alıyor.

Öğrenciler tarafından hız kazanan KYK yurt ücretleri araştırmaları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK yurt ücretleri belli oldu mu? KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt ücretleri oldu. Güncel yurt ücretlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) resmi internet sitesinde yer alan e-Hizmetler bölümüne giriş yapabiliyor.

Buradan “Yurt Hizmetleri” ya da “Yurt Ücreti Ödeme” sekmesini seçen öğrenciler, kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle giriş yaptıktan sonra yurt tipi ve dönem bilgilerini seçerek ödemeleri gereken güncel ücreti görüntüleyebiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl itibarıyla en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurtların tipine göre bu ücretler artış gösteriyor ve 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.

2025 yılı için ise güncel ücret tarifesi ise henüz açıklanmadı.