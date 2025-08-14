2025 MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır? P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen yeni uygulama kapsamında bu sene ilk kez yapılan Akademik Giriş Sınavı ve Öğretmen Alan Bilgisi Testi 13 Temmuz tarihinde gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları tarafından AGS puanlarının hesaplama yöntemleri araştırılmaya başlandı.
6 ayrı konuda ayrı ayrı alt testlerin yer aldığı sınavda puan hesaplamasının ne şekilde yapıldığı merak ediliyor. Peki, MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır? P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?
MEB AGS/ÖABT SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
MEB AGS sınavında puan hesaplama süreci üç aşamada gerçekleşir. Öncelikle her alt testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir.
Ardından bu ham puanlar, sınava giren tüm adayların ortalaması ve standart sapması kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puana dönüştürülür.
Son olarak, tüm testlerden elde edilen standart puanlar belirlenen ağırlıklarla çarpılarak Ağırlıklı Puan (AP) hesaplanır ve bu değer, ortalama, standart sapma ve en yüksek puan dikkate alınarak nihai AGS puanına dönüştürülür.
Puan hesaplama formülü
Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]
AP : Ağırlıklı Puan
X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması
S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması
B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü
AGS PUAN TÜRLERİ
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça