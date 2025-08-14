2025 MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır? P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen yeni uygulama kapsamında bu sene ilk kez yapılan Akademik Giriş Sınavı ve Öğretmen Alan Bilgisi Testi 13 Temmuz tarihinde gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları tarafından AGS puanlarının hesaplama yöntemleri araştırılmaya başlandı.

6 ayrı konuda ayrı ayrı alt testlerin yer aldığı sınavda puan hesaplamasının ne şekilde yapıldığı merak ediliyor. Peki, MEB AGS/ÖABT sınav puanı nasıl hesaplanır? P1-P2-P3-P4 puanı ne demek?

MEB AGS/ÖABT SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

MEB AGS sınavında puan hesaplama süreci üç aşamada gerçekleşir. Öncelikle her alt testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir.

Ardından bu ham puanlar, sınava giren tüm adayların ortalaması ve standart sapması kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puana dönüştürülür.

Son olarak, tüm testlerden elde edilen standart puanlar belirlenen ağırlıklarla çarpılarak Ağırlıklı Puan (AP) hesaplanır ve bu değer, ortalama, standart sapma ve en yüksek puan dikkate alınarak nihai AGS puanına dönüştürülür.

Puan hesaplama formülü

Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]

AP : Ağırlıklı Puan

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması

B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü

AGS PUAN TÜRLERİ

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece

MEB-AGS-P3-11 Rusça