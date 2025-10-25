2025 TOKİ'de gelir ve ikamet şartı açıklandı! İstanbul ve diğer iller...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Projesi" olarak adlandırdığı TOKİ 500 bin sosyal konut başlatılıyor.

81 ilde belirli kontenjanlar ve öncelikler ile inşa edilecek olan konutlar, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlıyor.

Kasım ayında başvurular başlayacak ve Mart 2027'de teslimatı öngörülen konut projesi için detaylar araştırılıyor.

Vatandaşların bir merak konusu ise ikamet ve gelir sınırı.

Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak olan konutlarda yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme seçeneği sunuluyor.

Peki; TOKİ 500 bin konut projesi gelir sınırı var mı, kaç TL? TOKİ ikametgah şartı nedir? İşte İstanbul ve diğer iller için uygulanacak şartlar...

TOKİ GELİR VE İKAMET ŞARTI 2025

Başvuru yapacak adaylarda bazı temel şartlar aranacak.

Önceki projelerde olduğu gibi, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak temel şartlar arasında.

En çok merak edilen "ikamet şartı" konusunda ise, başvuru yapılacak il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ya da o il nüfusuna kayıtlı olma şartının aranacak.

Gelir sınırlaması ise projenin kilit noktalarından biri.

Hane halkı toplam net gelirinin belli bir seviyeyi geçmemesi şartının olacağını belirtiyor.

İstanbul için 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.