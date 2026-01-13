Suriye ordusu Halep'in doğusuna takviye birlikler sevk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Suriye ordusu tarafından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "PKK terör örgütüne, eski rejimin kalıntılarına ve SDG'ye bağlı silahlı grupların Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki kırsal kesime ulaşmasının ardından Halep'in doğusundaki cephe hatlarında Suriye Arap Ordusu'na takviye birlikler konuşlandırıldı" ifadelerine yer verildi.

YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına gönderilen takviye birlik arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli ağır silahlar ve çok sayıda asker bulunuyor.

"SURİYE ORDUSU ELİ KOLU BAĞLI KALMAYACAKTIR"

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını bildirmişti.

Açıklamada Suriye ordusunun söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlayacağı vurgulanarak, "Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır" ifadesi kullanılmıştı.