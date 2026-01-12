Akademisyen Dr. Jaan Islam, Boğaziçi'ni anlattı: Müslüman olan birini istemiyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boğaziçi Üniversitesi'nin gerçek yüzü...

Büyük dedesi 1920 yılında kurulan ilk TBMM’de milletvekili olarak görev yapmış Memduh Necdet Erberk olan, babası Bangladeş asıllı, annesi Türk, kendisi Kanada’da doğup büyüyen ve genç yaşına rağmen akademik kariyerinde çok sayıda başarı elde eden Dr. Jaan İslam’ın Türkiye'ye gelişi oldukça ses getirmişti.

TVNET'e yeni bir röportaj veren Islam, yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gündeme geldi.

"MÜSLÜMAN OLAN BİRİNİ İSTEMİYORLAR"

Okulun akademisyen kadrosunu eleştiren Islam, okulda müslümanlara karşı önyargılı olunduğunu belirterek "Burada çok kutuplaşma var. Yeni rektörün atadığı birini kabul edemiyorlar.

Müslüman olan ve bundan gurur duyan birini istemiyorlar." dedi.

"SİNDİRMELERİ ZOR OLDU"

Batı'dan gelen müslüman akademisyenlere daha fazla önyargı olduğuna vurgu yapan Islam, "Müslüman kimlikli birisinin Batı'dan gelip alanında en kalifiyeli isimlerden biri olmasını ve alanında eğitim vermesini sindirmeleri zor oldu." ifadelerini kullandı.

"AKADEMİSYENLER YÖNETİCİLERİNİN KİM OLDUĞUYLA İLGİLENMEZ"

ABD ve Kanada'da eğitim görerek birçok önemli üniversitede çalıştığını söyleyen Islam, şunları kaydetti:

Rektör seçimi diye bir şey ne gördüm ne duydum. Eğitmenler Yöneticilerinin kim olduğuyla ya da ne yaptığıyla ilgilenmez. Kendi işleriyle ilgilenir.



İşleri öğrencilerle ilgilenmek. Ders anlatmak, araştırmalar yapmak ve yayınlamak. İşleri budur, yöneticilerinin kim olduğuyla ilgilenmezler.

"AKADEMİK KARİYERLERİNİ VE ÖĞRENCİLERİ İKİNCİ PLANA ATIYORLAR"

Boğaziçi'ndeki bazı eğitmenlere eleştiride bulunan Jaan İslam, "Sanırım buradaki bazı akademisyenler politika ile o kadar fazla ilgileniyorlar ki akademik kariyerlerini ve öğrencileri ikinci plana atıyorlar.

Buradaki bir grup hocanın rektör seçimindeki ısrarının sebebi ideolojik ve politik." şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMAN VE MUHAFAZAKAR KİMLİKLİLERİ İSTEMİYORLAR"

Eleştirdiği akademisyenlerin önceliklerinin eğitim olmadığını vurgulayan Islam, şu ifadelere yer verdi: