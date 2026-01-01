2025 yılında bebeklere en çok koyulan isimler belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 geride kaldı...

Türkiye 2026 yılına hareketli bir gündemle girdi.

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan veriler, ailelerin bebek isimlerindeki tercihlerini de gözler önüne serdi.

Hem klasik hem de son yıllarda popülerleşen isimler listenin üst sıralarında yer aldı.

KIZ BEBEK İSİMLERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isim Asel oldu.

Zeynep ve Defne ise önceki yıllarda olduğu gibi popülerliğini koruyarak üst sıralarda yer aldı.

ERKEK BEBEK İSİMLERİNDE ALPARSLAN ÖNE ÇIKTI

Erkek bebek isimlerinde Alparslan, açık ara farkla listenin başında yer aldı.

Yusuf ve Göktuğ isimleri de ailelerin en çok tercih ettiği isimler arasında dikkat çekti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ İSİMLERİ

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler ve tercih edilme sayıları şu şekilde sıralandı:

-Asel (8.114)



-Zeynep (7.614)



-Defne (6.895)



-Zümra (5.382)



-Asya (5.224)

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler ve tercih edilme sayıları şu şekilde sıralandı: