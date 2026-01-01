Murat Kurum, Karslı âşıkların deprem bölgesi atışmasını paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

TAMAMLANAN EV VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357'YE ULAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

KARSLI ÂŞIKLARDAN ATIŞMA

Deprem bölgesi ayağı kaldırıldı, konutlar tek tek teslim edildi.

Karslı âşıklar ise deprem bölgesine özel atışma yaparken, o anları da Ensonhaber Yazarı Adem Metan kayda aldı.

Ensonhaber'in X hesabı üzerinden paylaşılan videoya, Murat Kurum'dan da yanıt geldi.

KARSLI ÂŞIKLARA SELAM YOLLADI

Karslı âşıkların deprem bölgesine ilişkin yaptığı atışmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum alıntıladı.

Kurum paylaşımına, "Karslı âşıklara selam olsun." notunu düştü.

MURAT KURUM'A 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK' ÜNVANLARI

Bakan Kurum, deprem bölgesinin "Fahri hemşehrisi" oldu.

Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası, Bakan Kurum'a bölgeden peş peşe 'fahri hemşehrilik' ünvanlarını getirdi.

Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin fahri hemşehrisi ilan edildi. Yine Osmaniye'de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye "Murat Kurum Bey Mahallesi" isminin verilmesi kararlaştırıldı.